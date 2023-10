Ci sono le dure e le preziose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono le dure e le preziose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIETRE

Significato/Curiosita : Ci sono le dure e le preziose

le immagini ottenute sono a superficie liscia benché esistano esemplari di pietra dura realizzate come un bassorilievo. opificio delle pietre dure gemme... Pietre – aggregati naturali di minerali

– aggregati naturali di minerali Pietre – brano musicale di Gian Pieretti e poi di Antoine e dei Mat 65, del 1967

– brano musicale di Gian Pieretti e poi di Antoine e dei Mat 65, del 1967 Pietre – personaggio della serie televisiva Utopia Pagine correlate Pietra immagini ottenutea superficie liscia benché esistano esemplari di pietra dura realizzate come un bassorilievo. opificio delle pietregemme... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

