A quello donato non si guarda in bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A quello donato non si guarda in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAVAL - CAVALLO

Significato/Curiosita : A quello donato non si guarda in bocca

a caval donato non si guarda in bocca (in lingua latina noli equi dentes inspicere donati), è un proverbio della tradizione linguistica italiana. a caval... Disambiguazione – "cavallo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cavallo (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento forme di vita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : A quello donato non si guarda in bocca : quello; donato; guarda; bocca; È carbonifero quello della Saar; È alto quello dei nobili; quello du Midi si trova nei Pirenei; Nei monolocali è previsto quello di cottura; C è quello celiaco; quello meteorico può originare una pioggia di stelle cadenti; Giustificato perdonato ; Associa donato ri di sangue; Rimozione di un organo dal corpo del donato re; Solitario abbandonato ; A caval donato non si guarda in bocca; Associa donato ri sigla; Quello regolatore riguarda una città; È più facile prenderlo che guarda rlo; Sportelli di guarda roba; guarda to con profonda stima e benevolenza; Che riguarda la penisola più ad est in Europa; Mettono fuori uso un guarda roba; La rapida diffusione di una notizia di bocca in bocca ; Togliere la parola di bocca in modo autoritario; Relative all epoca di bocca ccio; Località del Fiorentino con la casa del bocca ccio; bocca ciceroniana; Il secolo di Petrarca e bocca ccio;

Cerca altre Definizioni