Il più sapiente fra i sette nani - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : DOTTO

Significato/Curiosità : Il più sapiente fra i sette nani

Il più sapiente tra i sette nani, conosciuto anche come "Dotto", è un personaggio iconico della fiaba di Biancaneve. Dotto è riconosciuto per la sua intelligenza, la sua profonda conoscenza e la sua saggezza. È il leader del gruppo e spesso assume il ruolo di consulente e guida per gli altri nani. Dotto è noto per essere un accanito studioso e un ricercatore appassionato, sempre desideroso di imparare e condividere le sue conoscenze con gli altri. La sua mente brillante e la sua abilità nel risolvere problemi difficili sono fondamentali per il benessere e la sicurezza del gruppo. Dotto è un personaggio amato per la sua intelligenza e il suo spirito di cooperazione, ed è considerato da tutti il più saggio tra i sette nani.

