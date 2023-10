Pianta che va in fumo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta che va in fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TABACCO

Significato/Curiosita : Pianta che va in fumo

Nella cucina romagnola. va usato fresco, altrimenti perde parte delle sue proprietà nutritive. può essere usato anche come pianta aromatica per insaporire... Nella cucina romagnola.usato fresco, altrimenti perde parte delle sue proprietà nutritive. può essere usato anche comearomatica per insaporire... Il tabacco è un prodotto agricolo, ottenuto dalle foglie delle piante del genere Nicotiana, famiglia Solanacee. Può essere consumato, usato come insetticida come derivato nicotinico e, in forma di tartrato di nicotina, è utilizzato in alcuni farmaci e ha proprietà emetiche; più comunemente viene usato come componente base di sigarette e di sigari, o venduto sfuso per essere fumato nella pipa. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

