Per chi chiama l Italia e 0039

Un prefisso telefonico è un codice numerico, utilizzato nella telefonia, anteposto al numero identificativo per specificarne la zona geografica (o l'operatore) oppure una data categoria di servizi.

Tali prefissi servono a identificare una area geografica (Paese, provincia o comune), o a separare una rete telefonica secondo confini logici (ad esempio, i vari prefissi telefonici dei diversi operatori di telefonia cellulare); oltre a tornare utili per l'identificazione di speciali reti informative (o a pagamento) e di numeri di servizio.

Ogni Stato del mondo ha un suo prefisso telefonico internazionale, composto di una o più cifre; all'interno di ogni paese – come appena visto – esistono suddivisioni ulteriori per zona geografica o rete telefonica. A seconda dei casi, può essere necessario o meno usare un prefisso geografico se ci si trova già nell'area che viene selezionata (spesso i prefissi usano numeri speciali come lo zero, o comunque ben identificati da una convenzione).

L'ortografia di un numero telefonico prevede che i prefissi – separati tra loro da un semplice spazio – siano divisi dai numeri identificativi da un trattino breve (senza spazi); in aggiunta, nessuna parte del numero dovrebbe contenere puntini né la barra [/].

Italiano

Aggettivo

prefisso m sing

fissato a priori arrivò alla meta che si era prefissa posto innanzi

Sostantivo

prefisso ( approfondimento) m (pl.: prefissi)

(grammatica) particella o preposizione posta davanti alla radice di una parola per modificarne il significato fondamentale ante- è un prefisso (telecomunicazioni) numero di zona (telefonia fissa) o del gestore della rete ( telefonia cellulare) che deve essere digitato prima di quello dell' abbonato da chiamare

Voce verbale

prefisso

participio passato maschile singolare di prefiggere prima persona singolare dell'indicativo presente di prefissare terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di prefissare

Sillabazione

pre | fìs | so

Pronuncia

IPA: /pre'fisso/

Etimologia / Derivazione

dal latino praefixus, dal verbo praefigere, cioè "prefiggere" ossia "conficcare prima"

Sinonimi

prestabilito, stabilito, fissato, predeterminato, determinato, predisposto, proposto, imposto

(linguistica) affisso

affisso (in telefonia) indicativo interurbano, numero

Contrari

realizzato, attuato, eseguito

suffisso

Parole derivate

prefissoide

Termini correlati