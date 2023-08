La nona preposizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nona preposizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FRA

Significato/Curiosita : La nona preposizione

Delle fonti. i o i è la nona lettera dell'alfabeto italiano e latino. nella sua forma maiuscola, il simbolo può anche rappresentare la lettera iota dell'alfabeto... Aeroportuale iata fra – lingua francese, codice iso 639-2 alpha-3 fra – francia, codice iso 3166-1 alpha-3 fra – francia, codice nazione fra – francia, codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

