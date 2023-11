L intervento del chirurgo

Operazione aritmetica : una delle quattro operazioni binarie dell'aritmetica: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione Più in generale, Operazione interna e Operazione binaria : in matematica, particolarmente in algebra.

: una delle quattro operazioni binarie dell'aritmetica: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione Operazione bancaria : una transazione tra un cliente ed una banca, o tra più banche

: una transazione tra un cliente ed una banca, o tra più banche Operazione chirurgica : in medicina, un atto clinico più o meno invasivo con cui il chirurgo interviene sul corpo umano a scopo terapeutico o diagnostico

: in medicina, un atto clinico più o meno invasivo con cui il chirurgo interviene sul corpo umano a scopo terapeutico o diagnostico Operazione militare : attività in cui vengano impiegate risorse militari, a prescindere dall'entità e il tipo, per conseguire obiettivi anche non prettamente militari.

: attività in cui vengano impiegate risorse militari, a prescindere dall'entità e il tipo, per conseguire obiettivi anche non prettamente militari. Operazione di servizio : nel gergo poliziesco, un'azione nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria Operazione d'intelligence : come nel punto precedente, ma con riferimento ad attività di spionaggio in senso ampio

: nel gergo poliziesco, un'azione nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria

