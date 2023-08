L incertezza di certe situazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L incertezza di certe situazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PRECARIETÀ

Significato/Curiosita : L incertezza di certe situazioni

di riattivare il sistema di raffreddamento ad alta pressione del reattore n.3. il corso della giornata è caratterizzato dal persistere di incertezza sulle... Contratto) che tentano di uscire dall'impasse lavorativa ed esistenziale della precarietà cronica, producendo e spacciando droghe intelligenti (smart drug). «in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L incertezza di certe situazioni : incertezza; certe; situazioni; Espressione di incertezza ; Perplessità incertezza ; Esprime incertezza ; incertezza tra il sì e il no; Stato d animo di ansiosa incertezza ; Espressione d incertezza ; Il gioco che ci ricorda certe costruzioni della finanza; L aria di certe pistole; Mediorientali come certe imposte; certe zze convinzioni; Ingarbugliata come certe situazioni; Una lozione per certe guance; Brutte situazioni ; Ingarbugliata come certe situazioni ; situazioni di primo contatto; situazioni probabili; Non arrendersi in situazioni difficili: tenere __; Difficili situazioni ;

Cerca altre Definizioni