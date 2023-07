Hanno vista sviluppatissima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno vista sviluppatissima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPACI

Sembra che siano più aggressivi di quelli europei. possiede una vista sviluppatissima la quale gli permette cacciare anche di notte. di norma l'orso si riposa... Il dacelo. i rapaci generalmente si nutrono di vertebrati di dimensioni abbastanza grandi rispetto a quelle del rapace stesso. molti rapaci come avvoltoi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

