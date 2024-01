La definizione e la soluzione di: Il fratello di Annibale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Asdrubale Barca (in punico: ; Cartagine, 245 a.C. – Metauro, 22 giugno 207 a.C.) è stato un generale cartaginese della famiglia dei Barcidi, figlio di Amilcare Barca e fratello minore di Annibale.

Asdrubale ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile

Dal fenicio "Hasdrubalem",significa "In grazia di Dio"

