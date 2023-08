È fissata a un albero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fissata a un albero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

"È fissata a un albero" o "vela" si riferisce a un elemento comune nelle imbarcazioni e in attività nautiche. La vela è una superficie tessile, solitamente in tela o nylon, che sfrutta la forza del vento per spingere una barca o una nave attraverso l'acqua. Essa è montata su un albero, il quale funge da supporto verticale e consente di regolare l'orientamento della vela in base alla direzione del vento. La vela è una tecnologia antica, ma ancora oggi ampiamente utilizzata nelle barche a vela, yacht e navi da crociera, consentendo un'esperienza ecologica e suggestiva nella navigazione a vela.

