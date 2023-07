La figlia del ragionier Ugo Fantozzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La figlia del ragionier Ugo Fantozzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MARIANGELA

Significato/Curiosità : La figlia del ragionier Ugo Fantozzi

Mariangela Fantozzi è un personaggio immaginario del cinema italiano, interpretato da Anna Mazzamauro, noto come la figlia del famoso ragionier Ugo Fantozzi. Questo personaggio appare nella serie di film comici di successo "Fantozzi," ideata dal regista Paolo Villaggio. Mariangela è la figlia di Ugo Fantozzi, un impiegato umile e sfortunato, ed è caratterizzata da una personalità energica e ribelle, molto diversa dal padre. Nel corso dei film, Mariangela diventa un personaggio chiave delle storie, spesso contribuendo a situazioni comiche e paradossali. La sua presenza aggiunge ulteriore umorismo e dinamiche familiari al mondo di Ugo Fantozzi.

