La definizione e la soluzione di: Deserto cileno ricco di nitrati e di rame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATACAMA

Significato/Curiosita : Deserto cileno ricco di nitrati e di rame

Appartiene al folclore cileno, inoltre, l'alicanto, un uccello notturno che vivrebbe del deserto di atacama e che si nutrerebbe di oro e argento. il calendario... Appartiene al folclore, inoltre, l'alicanto, un uccello notturno che vivrebbe delatacamache si nutrerebbeoroargento. il calendario... Il deserto di Atacama è un deserto situato in America meridionale che si estende dal Perù meridionale al Cile settentrionale, tra la parte meridionale della regione di Arica e Parinacota, e la parte settentrionale della regione di Atacama. Il deserto si trova fra la catena andina (Puna de Atacama) e la cordigliera della Costa presso il Pacifico. Il WWF classifica il deserto di Atacama come ecoregione dell'ecozona neotropicale (codice ecoregione: NT1303). Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Deserto cileno ricco di nitrati e di rame : deserto; cileno; ricco; nitrati; rame; L Erwin soprannominato la volpe del deserto ; La volpe del deserto ma non è il Rommel; Mammifero detto anche volpe del deserto ; Lo scrittore de Il deserto dei Tartari; È circondata dal deserto ; deserto del Cile; Illimani gruppo vocale e strumentale cileno ; Pablo poeta cileno ; Il Sepúlveda scrittore cileno ; __ Allende, statista cileno ; Augusto, dittatore cileno ; Lo è tanto un canadese quanto un cileno ; Un frutto ricco di vitamina c; Così è detto chi è ricco di idee; ricco di brio; È ricco di dialetti; ricco di idee nuove; Un sito Internet ricco di link; L elemento che forma i nitrati ; Lo sono fosfati e nitrati ; Un cocktail di rame e zinco; Il periodo preistorico noto come età del rame ; L età del rame ; Assieme al rame forma il bronzo; Il rame in chimica; Il rame del chimico;

Cerca altre Definizioni