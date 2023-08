Combatte contro un drago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combatte contro un drago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SAN GIORGIO

Significato/Curiosità : Combatte contro un drago

San Giorgio è una figura leggendaria e una figura religiosa venerata come santo in diverse tradizioni cristiane. Egli è spesso rappresentato come un cavaliere che combatte un drago. Questo raffigurazione simbolica è diventata un'icona di coraggio, fede e vittoria sulla malvagità. La storia di San Giorgio e il drago è stata tramandata attraverso diverse leggende e racconti popolari, enfatizzando il suo impegno a proteggere le persone dal male. Questa immagine è stata celebrata in molte opere d'arte, simbolicamente rappresentando la lotta tra la virtù e la corruzione. San Giorgio è diventato un modello di eroismo e virtù, con la sua figura spesso utilizzata come ispirazione nelle sfide della vita.

