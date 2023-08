In cima al vulcano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cima al vulcano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRATERE

Significato/Curiosita : In cima al vulcano

Caratterizzato da depositi piroclastici e basalti shoshonitici. in questa fase, la cima del vulcano era occupata probabilmente da una grande caldera. il ciclo... Il termine cratere (dal greco antico t = cratere) può avere diversi significati. cratere – una delle 88 costellazioni moderne cratere meteoritico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

