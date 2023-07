Si appongono in calce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si appongono in calce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIRME

Significato/Curiosità : Si appongono in calce

Le firme sono segni distintivi apposti in calce a un documento o a una comunicazione scritta per identificarne l'autore o per confermare l'autenticità del contenuto. La firma è generalmente costituita dal nome o dalle iniziali della persona seguite da una grafia specifica, spesso stilizzata o personalizzata. L'atto di apporre una firma è considerato un atto legale o formale che conferisce validità e autenticità al documento o al contratto. Le firme possono essere apposte su una varietà di documenti, tra cui contratti, accordi legali, corrispondenza professionale e documenti amministrativi. Inoltre, le firme possono essere eseguite sia in formato cartaceo che digitale, a seconda del contesto e delle modalità di presentazione. Le firme hanno un ruolo importante nel riconoscimento e nell'identificazione delle persone coinvolte nelle transazioni e nella creazione di una prova tangibile di consenso o di accordo.

