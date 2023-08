Un alternativa alla valigia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alternativa alla valigia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZAINO

Lo zaino rappresenta un'alternativa versatile e pratica alla tradizionale valigia. Caratterizzato da spallacci regolabili e tasche multiple, offre un modo ergonomico di trasportare oggetti e bagagli. Adatto per viaggi più dinamici, escursioni o spostamenti urbani, lo zaino distribuisce il peso uniformemente sulla schiena, offrendo maggiore libertà di movimento. Con vari formati e design, può ospitare laptop, abbigliamento, e altri oggetti personali. Rispetto alla valigia, può essere più comodo in luoghi affollati o con terreni accidentati. Lo zaino è una scelta preferita per chi cerca praticità, accessibilità e comfort durante i viaggi o le attività quotidiane.

