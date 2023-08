Non riuscita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non riuscita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FALLITA

Significato/Curiosita : Non riuscita

Una burla riuscita è una breve opera letteraria pubblicata nel 1926 da italo svevo. in questo libro è narrata la storia di mario samigli (pseudonimo con... Membro a pieno titolo della comunità internazionale. spesso una nazione fallita è caratterizzata da fallimento sociale, politico ed economico. tra le caratteristiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non riuscita : riuscita; Fuoriuscita viscerale; Aiuta nella riuscita ; Azione riuscita del portiere; La fuoriuscita del fiume; La riuscita d un affare; Fuoriuscita di acqua o di gas;

Cerca altre Definizioni