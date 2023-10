La definizione e la soluzione di: La corona in testa a Napoleone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FERREA

Significato/Curiosita : La corona in testa a napoleone

La corona ferrea è un'antica corona, per secoli usata nella consacrazione di numerosi sovrani, in specie i re d'Italia.

Altre risposte alla domanda : La corona in testa a Napoleone : corona; testa; napoleone; Ha lo scettro e la corona ; Decorazione per la testa simile a una corona ; corona di foglie e fiori; La corona del conte; La corona della regina; corona un lungo corso di studi; Mettere la testa a posto; In testa ai Bersaglieri; Si sono montati la testa ; Il fazzoletto in testa alla piratesca; In testa o in calce alle lettere; In testa agli Unni; Una sorella di napoleone ; Stile lanciato dall avvento di napoleone ; napoleone I vi sconfisse Austriaci e Russi; napoleone vi sconfisse Austriaci e Russi; napoleone : il Bonaparte sconfitto a Sedan; Il Pepe che combatté con napoleone a Marengo;

