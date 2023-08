Poco oltre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poco oltre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OL

Significato/Curiosita : Poco oltre

Nel suo centro storico, si dirama in due bracci che si ricongiungono poco oltre, creando una piccola isola su cui sorse anticamente il primo insediamento... Giapponese "office lady" ol – codice vettore iata di olt ol – codice iso 3166-2:cz della regione di olomouc (repubblica ceca) ol – codice iso 3166-2:fi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Poco oltre : poco; oltre; poco osservatore; poco rumore; Venuto al mondo da poco ; poco di tutto; Il gioco di carte in cui il 2 vale poco o niente; Molto poco spaziosi; Che va oltre le capacità di una persona; Alimentato oltre misura di cibo; Si trova nell alta atmosfera oltre 50 km da terra; oltre passare il punteggio massimo stabilito come in alcuni giochi; Il Niccolò di Andare oltre ; Inoltre pure;

Cerca altre Definizioni