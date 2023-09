Designata per votazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Designata per votazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELETTA

Significato/Curiosita : Designata per votazione

All'inizio di ottobre, la giuria procede alla votazione. la persona che ottiene più della metà dei voti è designata come vincitrice del premio. i 4 fallimenti... Direttamente alla voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. eletta – nome proprio di persona femminile eletta – serie televisiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

