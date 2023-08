Il vantaggio che si trae - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vantaggio che si trae. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROFITTO

Significato/Curiosita : Il vantaggio che si trae

(tradotto alla lettera "di chi [sono] i vantaggi, suoi [sono] anche gli svantaggi", cioè "chi trae vantaggio da una situazione, deve sopportarne anche... Riferisce all'ammontare di profitto relativo all'ammontare di un investimento ed è spesso misurato come tasso di profitto o tasso di ritorno dell'investimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il vantaggio che si trae : vantaggio; trae; Senza alcun vantaggio ; Giovevole vantaggio so; Si verificano se nessuna squadra è in vantaggio ; Ricuperare lo svantaggio ; vantaggio pratico; L inizio del vantaggio ; Attrae a Monte Carlo; Chi lo contrae e tenuto a estinguerlo; Le attrae il polline; Una tipologia di missile della contrae rea; Monte laziale da cui si estrae una pietra sperone; Si sottrae alla cattura;

