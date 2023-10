Una potenza asiatica - Cruciverba

Aumentò quando il trattato navale di washington del 1922 relegò lain uno stato di subalternità rispetto a stati uniti e regno unito,...

L'India (in hindi , Bharat), ufficialmente Repubblica dell'India (in hindi , Bharat Gaarajya; in inglese Republic of India), è uno Stato federale dell'Asia meridionale, con capitale Nuova Delhi. Con 3287263 km², l'India è il settimo stato al mondo per superficie, mentre con 1 miliardo e 400 milioni di abitanti nel 2023 è lo stato più popoloso del mondo insieme alla Cina.