Lo Stato baltico con Vilnius - Cruciverba

La Lituania è uno Stato baltico situato nell'Europa settentrionale. La sua capitale è Vilnius, una città ricca di storia e cultura. La Lituania è nota per il suo patrimonio culturale, paesaggi naturali e la sua storia di indipendenza. È stata una delle repubbliche dell'ex Unione Sovietica a dichiarare l'indipendenza nel 1990. Con una ricca eredità di tradizioni folkloristiche, castelli medievali e affascinanti città, la Lituania attrae visitatori con la sua diversità. La sua appartenenza all'Unione Europea ha contribuito alla sua crescita economica e alla partecipazione attiva nelle dinamiche internazionali, confermando la sua identità come nazione baltica unica.

