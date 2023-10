Sono famose quelle di Orazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono famose quelle di Orazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SATIRE

Altra risposta : ODI - SATIRE

Significato/Curiosita : Sono famose quelle di orazio

di orazio sono costituite da 103 poesie (scritte a partire dal 30 a.c.) raccolte in quattro libri. il modello dell'opera è la grande poesia greca di età... costituite da 103 poesie (scritte a partire dal 30 a.c.) raccolte in quattro libri. il modello dell'opera è la grande poesia grecaetà... La satira (dal latino satura lanx: il vassoio vuoto riempito di primizie in offerta agli dei) è un genere della letteratura, delle arti e, più in generale, di comunicazione, caratterizzata dall'attenzione critica ai vari aspetti della società, mostrandone le contraddizioni e promuovendo il cambiamento. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

