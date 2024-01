La Soluzione ♚ È simile all aragosta

La definizione e la soluzione di: È simile all aragosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

E simile all aragosta: L'aragosta (palinurus elephas fabricius, 1787), conosciuta comunemente come aragosta mediterranea, aragosta spinosa europea, aragosta spinosa comune, è... Curiosità su: L'aragosta (palinurus elephas fabricius, 1787), conosciuta comunemente come aragosta mediterranea, aragosta spinosa europea, aragosta spinosa comune, è... L'astice (Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)), conosciuto anche come astice europeo e con i nomi locali di Elefante di mare, Lupicante, Lupo di mare, è un crostaceo decapode appartenente alla famiglia Nephropidae. Italiano Sostantivo astice ( approfondimento) m sing (pl.: astici) (zoologia) (gastronomia) gambero di mare (Homarus vulgaris) che ha color turchino con chiazze gialle e con grosse chele Sillabazione à | sti | ce Pronuncia IPA: /'astite/

Altre risposte : astice; simile; aragosta;