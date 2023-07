Il più solitario dei vermi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più solitario dei vermi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TENIA

Significato/Curiosità : Il più solitario dei vermi

La tenia, o solitaria, è un parassita piatto che può infestare l'intestino umano. Con una lunghezza variabile dai pochi millimetri fino a diversi metri, è famosa per la sua vita solitaria. La tenia si sviluppa in diverse fasi, con la forma adulta che vive nell'intestino di animali come il maiale o il pesce. Una volta ingerita da un ospite umano, la tenia si attacca all'intestino e inizia a crescere, nutrendosi dei nutrienti che l'ospite assorbe dai cibi. Nonostante la sua presenza all'interno dell'organismo umano, la tenia spesso non causa sintomi evidenti, ma può portare a problemi di salute se non viene trattata. La sua peculiarità di vivere isolata nel corpo umano le conferisce un'aura di solitudine.

