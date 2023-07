Musicò l opera Lulu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Musicò l opera Lulu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BERG

Significato/Curiosità : Musicò l opera Lulu

Alban Berg è stato un compositore austriaco noto per la sua opera "Lulu". Nato nel 1885, Berg è stato una figura importante nell'ambito della musica del XX secolo. "Lulu" è considerata una delle sue opere più famose e rappresenta un capolavoro del genere dell'opera moderna. Basata sulla tragedia di Frank Wedekind, la trama di "Lulu" ruota attorno alla vita di una donna seducente e misteriosa che suscita desiderio e distruzione. L'opera è caratterizzata da un'orchestrazione complessa, un uso innovativo della tonalità e una narrazione intensa. Berg ha lasciato un'impronta significativa sulla scena musicale con il suo stile espressivo e la sua capacità di evocare emozioni profonde attraverso la sua musica.

