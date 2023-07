L introduzione dei dati in un computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L introduzione dei dati in un computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INPUT

Significato/Curiosita : L introduzione dei dati in un computer

Xx secolo, evolve in macchina in grado di eseguire le elaborazioni dati più varie. ci si riferisce comunemente al computer come ad un dispositivo elettronico... Disambiguazione – se stai cercando la rivista di programmazione, vedi input (rivista). input è un termine inglese con significato di «immettere» che in campo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

