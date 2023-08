L incisione di un osso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L incisione di un osso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : OSTEOTOMIA

Significato/Curiosita : L incisione di un osso

L'osso di lebombo è probabilmente uno dei più antichi manufatti di uso matematico mai realizzati dall'uomo. consiste di una fibula di babbuino, che porta... Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'osteotomia (en) osteotomia, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

