Ideò un modello atomico - Cruciverba

Niels Bohr è stato un eminente fisico danese che ha ideato un modello atomico fondamentale per la comprensione della struttura degli atomi. Il suo modello atomico, noto come "modello atomico di Bohr", è stato proposto nel 1913 ed è basato sulla teoria dei quanti. Secondo questo modello, gli elettroni in un atomo orbitano intorno al nucleo in orbite discrete e stabili, o livelli energetici, piuttosto che muoversi liberamente attorno al nucleo. Questi livelli energetici sono caratterizzati da valori specifici dell'energia. Il modello di Bohr ha anche introdotto il concetto di transizioni tra gli stati energetici degli elettroni, che spiegano la radiazione elettromagnetica emessa o assorbita dagli atomi. Il modello atomico di Bohr ha contribuito in modo significativo alla comprensione della struttura atomica e ha fornito un fondamento per lo sviluppo della meccanica quantistica nel campo della fisica moderna.

