Grossi cetacei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi cetacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BALENE

Significato/Curiosita : Grossi cetacei

Lo spiaggiamento di cetacei è un evento che accade quando un cetaceo o un gruppo di cetacei si smarrisce per varie cause, arenandosi sulla spiaggia: spesso... Espressioni come "caccia alla balena", "canto delle balene", "protezione delle balene". esso deriva dal latino balaena, ballaena o balena (dal greco antico: faa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Grossi cetacei : grossi; cetacei; I grossi topi detti anche pantegane; grossi ragni pelosi; Mettere il vino in grossi recipienti di legno; grossi ortaggi a palla; grossi recipienti per la benzina; grossi pesci di forma romboidale; Enorme vasca per cetacei ; Un enorme vasca per cetacei ; Stile di nuoto da cetacei ; cetacei dei fiumi sudamericani; cetacei che si spiaggiano; cetacei forniti d un enorme dente;

Cerca altre Definizioni