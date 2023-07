Formano l appartamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano l appartamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VANI - LOCALI - STANZE

I vani, locali o stanze sono gli spazi che compongono un appartamento o una casa. Essi definiscono la suddivisione interna dell'abitazione e servono a scopi specifici. Le stanze tipiche includono la camera da letto, il soggiorno, la cucina, il bagno e magari uno studio o una sala da pranzo. Ogni ambiente ha un ruolo funzionale, ad esempio, la cucina è il luogo in cui preparare i pasti, mentre il soggiorno è dedicato al relax e all'intrattenimento. La disposizione e l'organizzazione di questi spazi contribuiscono a creare un ambiente armonioso e confortevole per coloro che vivono nell'appartamento.

Altre risposte alla domanda : Formano l appartamento : formano; appartamento; formano un corpo specializzato dell esercito; Si formano dipanando; Le due città degli USA che formano una metropoli; Lo formano dieci centinaia; formano ammassi sferici gelatinosi nelle acque dolci o sui terreni umidi; Trasformano api in lampi; Il contratto d affitto con il quale si cedono ad altri alcuni vani d un appartamento ; Un appartamento in hotel; Ha un appartamento in un palazzo; appartamento molto ambito; Assegnato a un titolare come un appartamento ; Pianta d appartamento con grandi foglie;

