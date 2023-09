Un colpo che fa abbassare la cresta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un colpo che fa abbassare la cresta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEGNATA

Significato/Curiosita : Un colpo che fa abbassare la cresta

Velivolo scomparve dai radar dei controllori di volo e si schiantò presso la cresta di un costone roccioso a circa 600 m s.l.m. mentre si accingeva a completare... Una sequenza di falcate non meno piacenti che energiche: avesse anche la legnata del gol, sarebbe il massimo mai visto sulla terra con il brasiliano mauro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un colpo che fa abbassare la cresta : colpo; abbassare; cresta; Un passaggio da colpo di testa; Il Brosnan di No Escape - colpo di Stato; Un colpo di pistola; colpo subito nella calca; Bel colpo al biliardo; Nel gioco del golf è la buca che si realizza con un solo colpo ; abbassare il capo; Strumento usato per abbassare i picchi dei suoni musicali; Il peso da abbassare con la dieta; Si può abbassare nel casco; abbassare lo schienale di sedili o poltrone; Chinare la cresta ; Grande lucertola cresta ta; La cresta dell elmo; Uccello cresta to; Fa da contrappeso alla cresta ; Ha lungo becco e cresta erigibile;

Cerca altre Definizioni