La definizione e la soluzione di: Città svizzera sull Aar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Altra risposta : THUN - OLTEN

Argovia, in svizzero tedesco aargau) è uno dei cantoni più settentrionali della svizzera. comprende la parte bassa del corso del fiume aar, che gli dà... Thun (toponimo tedesco; in francese Thoune, in italiano Thuno, desueto) è un comune svizzero di 43 743 abitanti del Canton Berna, nella regione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : città della Francia meridionale; Appellativo di Tebe città dell antico Egitto; La città veneta del radicchio; città del Catanese famosa per le terme; Grande città della Francia; Ticino nella svizzera italiana; Città svizzera con un famoso ponte di legno; Sigla della svizzera ; La coppia in svizzera ; La capitale svizzera del Vallese;

Cerca altre Definizioni