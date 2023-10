Storico portico-scuola - Cruciverba

Ildi palazzo malvezzi campeggidi palazzo bianchinidi via san leonardo ^ a spasso per bologna sotto i suoi 40 km di, su...

La stoà (in greco antico: st, stoá. dal verbo stµ, "collocare") è una struttura tipica dell'architettura greca antica, costituita da passaggi coperti o portici per uso pubblico in un edificio di forma rettangolare allungata che presenta uno dei lati lunghi aperto e colonnato, generalmente prospiciente una piazza o una via, mentre l'altro è chiuso da un muro; la copertura può essere a spioventi, a terrazze oppure l'edificio può sopraelevarsi ripetendo lo schema del piano inferiore.