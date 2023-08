Saluto diffuso tra gli amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saluto diffuso tra gli amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAO

Significato/Curiosita : Saluto diffuso tra gli amici

Successivo si diffuse in tutta la penisola. un'etimologia analoga ha il saluto informale servus diffuso nell'europa centrale. la parola si è diffusa per il mondo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ciao (disambigua). la parola ciao (afi: ['tao]) è la più comune forma di saluto amichevole... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

