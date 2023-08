Si impiega per asfaltare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si impiega per asfaltare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BITUME

Significato/Curiosita : Si impiega per asfaltare

Autocarri e veicoli terrestri; i genieri portoghesi si impegnarono quindi nel titanico sforzo di asfaltare gli assi viari principali dell'angola. all'inizio... Termine bitume si intende una miscela di idrocarburi naturali o residuati derivanti dalla distillazione o raffinazione del greggio. il bitume, a differenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si impiega per asfaltare : impiega; asfaltare; impiega ti parsimoniosi; Vernice impiega ta per interni e per esterni; È impiega to in molte leghe; Quello di rame è impiega to contro la peronospora; Combina sempre pasticci ma non è un impiega to distratto; Tessuto impiega to per foderare;

Cerca altre Definizioni