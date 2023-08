Distogliere momentaneamente la propria attenzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distogliere momentaneamente la propria attenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISTRARSI

Persone con lo stesso travestimento, assunti da due ladri per distogliere l'attenzione dei poliziotti dal vero colpo. l'ultimo a indossare il cappuccio... Weekend di rafting che stava organizzando con gli amici per provare a distrarsi, nota gli stessi simboli disegnati dai bambini, scoprendo che indicano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

