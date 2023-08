Come dire sbagliato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire sbagliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERRATO

Significato/Curiosita : Come dire sbagliato

Voce principale: mai dire.... mai dire gol è stato un programma televisivo della gialappa's band trasmesso su italia 1 dal 18 novembre 1990 al 25 febbraio... Altro luogo appropriato in genere non ci si limita a sostituire il foglio errato con una sua versione corretta; infatti chi ne ha già letta la prima versione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Come dire sbagliato : come; dire; sbagliato; Mammiferi come gli sciacalli; Forte come l acciaio; Fissato come un ricordo; Distribuiti come fogli con pentagrammi; Stappato come un lavandino; come dire giapponese; Espressione per dire dinanzi: al; Un Riccardo dire ttore d orchestra nato a Milano; Il Carlo che ha dire tto Panorama dal 2000 al 2004; Come dire giapponese; dire sse la prima rappresentazione de La Bohème; Si dice d attacchi dire tti non aggiranti; Tutt altro che sbagliato ; Se non toma è sbagliato ; sbagliato ; In modo sbagliato ; Se non... torna, è sbagliato ;

Cerca altre Definizioni