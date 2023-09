Si calzava sulla scarpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si calzava sulla scarpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GHETTA

Significato/Curiosita : Si calzava sulla scarpa

Testimone. brown si reca così all'aeroporto, indicando a caso un uomo, richard drew (che in quel momento, per l'appunto, calzava una scarpa rossa e una nera)... Dell'identità e della lingua ladine. alberto antonio ghetta (de martìn), meglio noto come padre frumenzio ghetta, nasce l'11 febbraio 1920 a tamion, piccola frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

