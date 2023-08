Navigatore portoghese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Navigatore portoghese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : BARTOLOMEO DIAZ

Altra risposta : DUARTE

Significato/Curiosita : Navigatore portoghese

Descobrimentos in portoghese, situato a belém sulla riva del fiume tago, fu realizzato nel 1960, a cinquecento anni dalla morte di enrico il navigatore, per celebrare... Da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. bartolomeo diaz, in portoghese bartolomeu dias (1450 – 29 maggio 1500), è stato un...