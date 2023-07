Aferesi di questi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aferesi di questi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : STI

Significato/Curiosita : Aferesi di questi

Commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «aferesi» wikimedia commons contiene immagini o altri file su aferesi d.l. 3/3/05 caratteristiche e modalità... International sti – codice aeroportuale iata dell'aeroporto internazionale del cibao, santiago de los caballeros, repubblica dominicana sti – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Aferesi di questi : aferesi; questi; aferesi di questo; aferesi di queste; questi in Francia; Auguri di questi giorni; Con l apostrofo davanti equivalgono a questi ; Sfide per questi oni di onore; A questi la fantasia non manca; La lana delle questi oni poco importanti;

Cerca altre Definizioni