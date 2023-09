Sottilissime frittatine francesi dolci o salate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottilissime frittatine francesi dolci o salate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CREPES

Significato/Curiosita : Sottilissime frittatine francesi dolci o salate

Caratterizzante delle zone da cui hanno origine. sono costituite da sottilissime frittatine preparate versando su una padella caldissima una pastella di farina... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. operazione crêpes suzette (darling lili) è un film statunitense del 1970 diretto da blake... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

