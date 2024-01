La definizione e la soluzione di: Film di Cameron. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: James francis cameron (kapuskasing, 16 agosto 1954) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore canadese. diventato noto a metà...

Avatar è un film del 2009 scritto, diretto, ideato, co-prodotto e co-montato da James Cameron.

È un colossal di fantascienza, che vede nel cast principale Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Wes Studi, Laz Alonso e Sigourney Weaver. Realizzato totalmente in tre dimensioni, ha visto un'ampia diffusione in 3D e in 3D IMAX, venendo comunque distribuito anche nel classico formato 2D.

Il film ha stabilito diversi record di incassi, diventando anche il film con più incassi nella storia del cinema; è stato superato nel 2019 da Avengers: Endgame, ma è tornato al primo posto in classifica, grazie al mercato cinese, nel marzo 2021. Si è aggiudicato svariati premi cinematografici, tra cui tre premi Oscar 2010: miglior fotografia, miglior scenografia e migliori effetti speciali.

