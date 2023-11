Un nativo delle Antille

Barbuda con un'ampia collezione di manufatti arawak, la popolazione. biblioteca nazionale di antigua e barbuda cattedrale della sacra...

Il cubano è un idrocarburo pentaciclico alifatico avente formula C 8 H 8 o (CH) 8 . Deve il suo nome al fatto che gli 8 atomi dello scheletro di carbonio sono disposti ai vertici di un cubo. In quanto tale, fa parte degli idrocarburi platonici, insieme al tetraedrano (finora non noto, ma se ne conoscono alcuni derivati) e al dodecaedrano. È il più semplice idrocarburo con simmetria ottaedrica, gruppo puntuale O h .