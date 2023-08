Tante sono le cantiche dantesche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tante sono le cantiche dantesche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TRE

Significato/Curiosita : Tante sono le cantiche dantesche

Terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina. il titolo originale, con cui lo stesso... Disambiguazione – "tre" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tre. tre (cf. latino tres, greco te, sanscrito tráya, gotico þreis,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tante sono le cantiche dantesche : tante; sono; cantiche; dantesche; La Casale cantante e tutor di canto classe 59; Un abitante della più alta catena montuosa europea; Un abitante della città col Ponte di Tiberio; Nello spazio circostante ; Ciò nonostante tuttavia; Abitante della città laziale fondata come Littoria; sono propri delle piovre; Ne sono noti esponenti Juan Ramón Jimenez e Miguel de Cervantes; Come i mobili che si possono dividere; Alcune sono per nudisti; sono di Bonifacio tra Corsica e Sardegna; sono Chiare quelle di una casa editrice milanese; La prima delle tre cantiche della Divina Commedia; Una delle tre cantiche dantesche; Lo schema delle rime nella prima delle terzine incatenate dantesche ; Una delle tre cantiche dantesche ;

