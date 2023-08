Ha le squame di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha le squame di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIGNA

Significato/Curiosita : Ha le squame di legno

Rametto (se le foglie sono squamiformi) o all’ascella delle foglie se queste sono aghiformi. gli strobili femminili sono formati da 3-8 squame (ciascuna... Alpine. pigna – scultura colossale nel cortile della pigna nei musei vaticani. pigna – una delle maggiori società cartiere in italia. pigna – comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ha le squame di legno : squame; legno; Mammiferi diffusi in Cina e India con dure squame ; Pesce d acqua dolce con squame giallo-verdi; Pesce dalle squame cangianti; squame che ricoprono il corpo di molti pesci; Infiammazione della pelle con squame argentee; legno africano per parquet; Può esserlo un legno ; Cabina di legno per i bagnanti; Albero che dà un legno senza nodi; Pezzetto di legno per togliere il cibo tra i denti; Grande recipiente circolare in origine di legno ;

Cerca altre Definizioni