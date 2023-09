Raccolta di canti religiosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raccolta di canti religiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INNARIO

Significato/Curiosità : Raccolta di canti religiosi

Un innario è una raccolta di canti religiosi, spesso utilizzati in ambito liturgico o durante servizi religiosi. Questi canti, noti come inni, sono scritti per esprimere la lode, la preghiera o la spiritualità all'interno di una specifica tradizione religiosa. Gli innari possono variare ampiamente a seconda della religione e delle denominazioni specifiche. Ad esempio, nella tradizione cristiana, l'innario contiene inni cristiani che vengono cantati nelle chiese durante la messa o altri servizi religiosi. Nella tradizione ebraica, l'innario potrebbe includere inni cantati durante le festività o le celebrazioni religiose. Gli innari sono spesso utilizzati come risorse liturgiche e spirituali per guidare la comunità religiosa nella preghiera e nella riflessione.

Altre risposte alla domanda : Raccolta di canti religiosi : raccolta; canti; religiosi; raccolta di dati elaborati; raccolta di eventi specifici utile per uno studio; Zone di raccolta di liquidi sul fondo delle barche; Organizzazione di raccolta fondi umanitari ing; Mobile dedicato alla raccolta di documenti; Quelle d erba sono una raccolta di Walt Whitman; I bastoni impugnati dai Satiri e dalle Baccanti ; Organi di sostegno delle piante rampicanti ; Si riparano in canti ere; Una canti ca dantesca; Operaio dei canti eri navali; Un guasto da canti ere navale; religiosi di Chieti; Gravi errori religiosi ; religiosi cattolici detti anche piaristi; Luogo per religiosi ; Intensamente religiosi ; Sono religiosi giapponesi;

Cerca altre Definizioni