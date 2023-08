Un punto della bussola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un punto della bussola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EST

Altra risposta : ESE - EST - SUD

"Est" è uno dei quattro punti cardinali della bussola, indicando la direzione in cui il sole sorge all'alba. Si trova esattamente a 90 gradi a destra del nord e a 180 gradi dal sud. Questo termine è utilizzato per orientarsi e indicare la direzione verso l'oriente, dove il sole sorge ogni giorno. Navigatori, viaggiatori e persone che si orientano spesso utilizzano i punti cardinali, incluso "est", per determinare la loro direzione e posizione. L'"est" è associato alla luce del mattino e all'inizio di una nuova giornata, simboleggiando la rinascita e l'avventura.

